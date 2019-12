Milan, Todibo primo obiettivo. Ma attenzione alle sorprese 

Milan, resta Jean-Clair Todibo il primissimo nome per rinforzare la difesa a gennaio. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, occhio anche a possibili colpi di scena.

Un attaccante e un difensore. E se possibile anche un centrocampista. Sono questi gli obiettivi del Milan in vista della sessione invernale ormai alle porte. Preso anzitempo Zlatan Ibrahimovic, ora tocca al secondo tassello. Con un nome già in pole position: Jean-Clair Todibo.

Del resto, dopo l’infortunio di Léo Duarte, serve necessariamente un rinforzo nel reparto arretrato. Stefano Pioli, in attesa di Mattia Caldara e col solo Matteo Gabbia in panchna, può contare appena su Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli.

Milan, i problemi per Todibo

Così come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, prosegue la trattativa per il 19enne francese. Il talento blaugrana resta l’opzione preferita in tal senso, ossia quella sulla quale Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno lavorando più intensamente finora. Ma al contempo non è di certo l’unica. E se non dovesse arrivare la fumata bianca a stretto giro – rivela la rosea -, non sono di certo da escludere sorprese.

La trattativa, infatti, è in fase di stallo e il Diavolo potrebbe puntare a un’alternativa. Potrebbe spuntare a breve un nuovo nome finora tenuto segreto nell’agenda dirigenziale. Perché dopo lo slancio iniziale con tanto di ok del giocatore verso la maglia rossonera, la negoziazione per Todibo si è arenata su due fattori: da una parte la clausola di recompra ancora richiesta dal Barça, dall’altra il prezzo della società catalana.

Bisognerà se qualcuno sarà disposto a fare un passo indietro. Al momento, però, Elliott Management Corporation non solo non è convinto dell’opzione futura pro Barcellona, ma non intende nemmeno andare oltre i 15 milioni di euro rispetto alla richiesta di 20.

