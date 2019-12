Gazzetta – Napoli, quasi fatta per Lobotka: le cifre

Niente Milan, il futuro di Stanislav Lobotka dovrebbe essere al Napoli. Il club campano in queste ore sta chiudendo l’operazione con il Celta Vigo.

Stanislav Lobotka dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro in queste ore sta accelerando per l’arrivo del centrocampista slovacco.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in Spagna, dove sta negoziando faccia a faccia con il Celta Vigo. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto: contratto fino al 2024 con ingaggio da 1,8 milioni di euro netti annui più bonus. Vanno limati gli ultimi dettagli tra le due società.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, spiega che il Celta Vigo ha chiesto 20 milioni per la cessione del cartellino di Lobotka. Tuttavia, a 18 più bonus l’affare si più concludere. Sembra che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca. Gennaro Gattuso avrà un rinforzo di buon livello a centrocampo.

Lobotka era stato accostato anche al Milan, che però ha fatto solamente dei sondaggi. Nessuna offerta è partita da via Aldo Rossi, dove senza cessioni possono solamente proporre prestiti con diritto di riscatto. Quando il mercato in uscita si sarà un po’ sbloccato, la dirigenza potrà effettuare alcuni investimenti.

La sensazione è che il Milan a gennaio cercherà di prendere anche un centrocampista. Se dovesse arrivare una buona offerta per Franck Kessie, la dirigenza sarebbe pronta ad accettarla per poi acquistare un altro mediano. Per adesso non sono giunte proposte e l’ivoriano rimane a Milanello. Però nelle prossime settimane può succedere di tutto. L’ex Atalanta ha estimatori in Premier League.

