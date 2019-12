Perché Haaland ha scelto il Borussia Dortmund? Lo spiega Raiola

Mino Raiola espone le motivazioni che hanno spinto Erling Haaland ad accettare il Borussia Dortmund invece di altri club come Manchester United e Juventus.

Il Borussia Dortmund è riuscito ad assicurarsi Erling Braut Haaland, centravanti che impressionato nel Red Bull Salisburgo in questo inizio di stagione. 28 gol in 22 presenze tra campionato, coppa nazionale e Champions League.

L’operazione ha comportato una spesa di 20 milioni di euro per il cartellino, più altri 10 milioni finiti nelle tasche del padre del giocatore e ulteriori 15 milioni versati a Mino Raiola per l’intermediazione nella trattativa. A queste somme va aggiunto l’ingaggio del 20enne attaccante norvegese, che ha firmato per quattro anni e mezzo a ben 8 milioni netti annui.

Raiola al Telegraph ha spiegato le ragioni che hanno portato Haaland a scegliere il Borussia Dortmund, nonostante vi fossero altre pretendenti come Manchester United e Juventus: «Il club che ha avuto più contatti diretti con lui è stato il Manchester United. Erling ha sentito che in questo momento andare in Inghilterra non era il passo giusto per la sua carriera. Ha scelto il Borussia Dortmund e per lui questa è la cosa migliore adesso».

Pure il Milan era stato accostato al talento norvegese, ma le cifre erano impegnative per il club rossonero. Il noto agente ha spiegato che i soldi comunque non sono la motivazione del trasferimento del giocatore: «L’offerta del Manchester United era buona, ma non si trattava di una questione economica. Il ragazzo ha semplicemente scelto il Borussia Dortmund per questa fase della sua carriera».

