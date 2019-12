Todibo al Milan, accordo col Barcellona: la situazione

Calciomercato Milan | Jean-Clair Todibo è sempre più vicino ai rossoneri. Si parla di accordo imminente con il Barcellona ed il giocatore.

Il Milan dopo Zlatan Ibrahimovic potrebbe chiudere a breve un altro colpaccio per la propria rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, il Milan ed il Barcellona avrebbero raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento in rossonero del difensore Jean-Clair Todibo.

Il centrale classe ’99 è un obiettivo concreto da settimane del Milan. I rossoneri hanno l’ok del Barça, che ha detto sì all’offerta di prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

MILAN, OCCHI SUL TERZINO CROATO BARISIC

Milan, manca il sì di Todibo: concorrenza dalla Germania

Un’ottima notizia per il Milan, che dopo aver rinforzato l’attacco è vicino anche a dare nuova linfa e freschezza alla difesa.

Manca però ancora l’accordo con Todibo. Il centrale sta valutando ancora le proposte arrivate di recente, anche se il Milan al momento appare in pole avendo una corsia privilegiata con il Barcellona.

Occhio però alla concorrenza last-minute dalla Germania. Secondo la pagina web Milanisti Non Evoluti, anche Lipsia e Bayer Leverkusen si sono messi di recente sulle tracce di Todibo.

I due club tedeschi hanno formulato una proposta migliore di quella del Milan a Todibo ed al suo agente Bruno Satin. Si tratta di un’offerta di ingaggio superiore di 500 mila euro rispetto a quella dei rossoneri. Lipsia e Leverkusen non vantano ancora però l’ok del Barça.

Affare dunque vicino alla conclusione, ma c’è un ultimo step da superare. Il Milan deve convincere Todibo ed il suo entourage che la soluzione rossonera sarà la migliore per il bene del giovane difensore, nonostante i rossoneri non disputino le competizioni europee.

Inoltre il Milan spera in un effetto alla Theo Hernandez: Todibo, proprio come il terzino francese, arriverebbe come riserva di una big spagnola per rilanciarsi nel campionato italiano.

Inzaghi, il suo Benevento è da record: meglio della Juventus