Milan, si punta Todibo: Maldini spera in un ‘Theo Hernandez bis’

Milan, ora è Jean-Clair Todibo il grande obiettivo. Preso Zlatan Ibrahimovic, adesso tocca al reparto difensivo. Il francese diventerebbe titolare accanto ad Alessio Romagnoli a discapito di Mateo Musacchio.

Milan, accelerata per Jean-Clair Todibo. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Dt Paolo Maldini è pronto a fare una nuova scommessa alla Theo Hernandez in vista del mercato invernale ormai davvero prossimo.

E’ il 19enne blaugrana il primissimo obiettivo rossonero per la difesa. E il Diavolo punta su due elementi: il fattore Ibrahimovic innanzitutto, col richiamo irresistibile dello svedese, e l’opportunità di ottenere continuità. Mentre al Barça è chiuso dai vari Gerard Piqué, Clément Lenglet e Samuel Umtiti, in rossonero troverebbe di fatto un posto da titolare accanto ad Alessio Romagnoli.

Milan e la difesa: Todibo obiettivo principale

Giovane sì, ma d’esperienza. Anche perché l’ex Tolosa, oltre al debutto in Champions League, ha già giocato in due campionati europei, la Ligue 1 e la Liga spagnola. E la valutazione data dal Barcellona, con la clausola da 150 milioni di euro, anche ne dimostra le potenzialità.

Ma chiaramente non è su queste cifre che si tratta, piuttosto su due società si sono avvicinate su una base di 20 milioni di euro per il riscatto del giocatore. Manca ancora l’intesa con il giocatore, ma continua a rimanere intatta la fiducia.

A trattare è in particolare Maldini, il quale è in stretto contatto col collega Eric Abidal. Gli ottimi rapporti hanno permesso di avviare l’affare, con un buon margine di vantaggio rispetto alla concorrenza straniera. Ora il club ci si augura di ripetere l’effetto Theo in tutto e per tutto: francese anche lui, arrivato in estate dalla Spagna e convinto dal pressing di Maldini. Ora serve solo l’affondo decisivo.

Ibrahimovic, il dottor Guarino: “E’ al 60%, serviranno tre settimane”