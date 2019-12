Sportmediaset – Todibo al Milan, via libera del Barcellona

Calciomercato Milan | Secondo Sportmediaset è fatta per Todibo dopo il via libera dato dal Barcellona

L’affare Jean–Clair Todibo è vicino alla conclusione. Il Milan sta per prendere il centrale del Barcellona. Che, come riferito poco fa da Sportmediaset, avrebbe dato il via libera per la cessione in prestito del giocatore.

I rossoneri hanno bisogno di un centrale per sostituire l’infortunato Léo Duarte; anche Mattia Caldara non dà garanzie, nonostante il rientro fra i convocati per l’ultima partita con l’Atalanta. Il giocatore però, dopo il lunghissimo infortunio, ha bisogno di ancora tanto tempo per recuperare.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno corso ai riparti. Considerate le difficoltà per arrivare a Merih Demiral, primo obiettivo dall’estate scorsa, la dirigenza ha virato con decisione verso Barcellona: Todibo, giovane difensore francese, è il profilo perfetto per Ivan Gazidis e per Elliott Management.

Accordo per Todibo

Stando alle ultime indiscrezioni, Milan e Barcellona avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Da capire invece se nell’affare c’è la recompra, opzione richiesta con forza dal Barça. Todibo non ha avuto tanto spazio finora, quindi il club preferisce mandarlo in prestito.

Il Milan può essere una buona occasione. Dovrà vincere però la concorrenza di Musacchio per un posto da titolare; Alessio Romagnoli è intoccabile, quindi sarà duello con il difensore argentino. Il francese ha grandi doti, sia fisiche che tecniche, ed è un’ottima opzione per il club rossonero.

Todibo più Ibrahimovic

Sui dettagli dell’operazione, come già spiegato, non c’è ancora grande chiarezza. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Intanto Sportmediaset conferma le buone sensazioni delle ultime ore: già la Gazzetta dello Sport ieri aveva spiegato che l’affare è in dirittura d’arrivo.

Il Milan si prepara quindi a chiudere due acquisti: Zlatan Ibrahimovic è più vicino al sì, per Todibo sembra ormai tutto fatto. Si riparte da loro per rinforzare una rosa che ha estremo biosngo di un aiuto.