Tuttosport – Demiral incedibile, la Juventus vende solo Rugani

La Juventus non sembra intenzionata a vendere Merih Demiral nel mercato di gennaio. Il turco ex Sassuolo piace al Milan, ma difficilmente vestirà rossonero.

Dall’ultima estate il nome di Merih Demiral viene accostato al Milan, ma finora non c’è stato alcun tentativo concreto. Solo dei sondaggi che non hanno portato a una trattativa vera.

La dirigenza rossonera apprezza il 21enne difensore centrale turco, arrivato in Italia nel gennaio scorso al Sassuolo. Le buone prestazioni in maglia neroverde hanno convinto la Juventus a investire 18 milioni di euro per acquistarlo a fine stagione. Con una concorrenza importante davanti, difficile trovare spazio. Infatti, sono solamente 3 finora le presenze collezionate.

Calciomercato Milan, la Juventus tiene Demiral a gennaio?

Demiral ha giocato titolare nelle ultime due partite contro Bayer Leverkusen e Udinese. Prestazioni entrambe positive e la rinnovata convinzione della Juventus di avere tra le mani un ottimo difensore centrale con margini di miglioramento importanti. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, a Torino credono ciecamente in lui e non a caso è ritenuto incedibile.

Se un centrale deve partire, quello sarà Daniele Rugani. Potrebbero bastare 20 milioni per acquistarlo. Maurizio Sarri ora gli preferisce Demiral, che per la sua personalità è già divenuto un beniamino dei tifosi. All’Allianz Stadium applausi per ogni buon intervento. Difficile pensare che la Juve possa cedere il turco adesso.

Oltre che del Milan, il quale difficilmente avrebbe investito 30-35 milioni per comprare l’ex Sassuolo, si è parlato pure del Leicester City negli ultimi giorni. Stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, le Foxes sarebbero intenzionate ad offrire proprio 35 milioni ai bianconeri per assicurarsi Demiral. Tuttavia, da Torino trapela l’intenzione di Sarri e della dirigenza di tenersi stretto il giocatore. Il difensore cedibile è Rugani, che delle proposte le ha sia in Italia che all’estero.

