Squadre giovanili e femminili a San Siro? No di Inter e Milan

Inter e Milan hanno detto no al riutilizzo dello stadio di San Siro per le squadre giovanili e femminili. Oggi l’incontro con il Comune di Milano per discuterne.

Niente operazione di ristrutturazione di San Siro per destinare lo stadio alle squadre giovanili e femminili di Inter e Milan. È quanto è emerso oggi dall’incontro avvenuto tra i rappresentati del club e il Comune di Milano.

L’ipotesi di una rifunzionalizzazione del Giuseppe Meazza, desiderata dall’amministrazione, non è ritenuta percorribile. Come riportato da FCInter1908.it, tra le motivazioni l’impossibilità di gestire due eventi contemporaneamente e la marginalità dei ricavi derivanti da calcio femminile o partite delle squadre Primavera. Per quanto riguarda i concerti, ne sono stati fatti 14 nell’ultimo anno e i numeri non giustificano la presenza di due impianti ravvicinati.

A breve Inter e Milan dovrebbero diramare un comunicato ufficiale per fare il punto della situazione e spiegare i prossimi passi. Che tra i club e il Comune di Milano non tirasse buona aria era ormai qualcosa di noto. Tra l’altro Giuseppe Sala non ha neppure partecipato agli ultimi incontri.

Proprio il sindaco milanese ieri aveva fatto dichiarazioni che facevano ben intendere quanto i piani di Inter e Milan non fossero ben accolti: «Siamo proprietari di uno stadio che vale 100 milioni e ci rende 10 milioni l’anno – ha spiegato il primo cittadino – Milan e Inter propongono di buttare giù San Siro e costruire un nuovo impianto sul nostro terreno. Il Comune tornerebbe proprietario del nuovo stadio tra 99 anni e percepirebbe l’affitto dopo 33 anni, quindi si passerebbe da 100 milioni di valore e 10 di rendita a zero. Dicendo che così non va bene non mi sembra di essere un pazzo».

La struttura finanziaria del progetto stadio è stata bocciata, dunque. Stamattina, basandosi su un nuovo studio di fattibilità, i club dovevano dare delle risposte sull’eventuale riutilizzo dello storico impianto di San Siro e pare che ci sia una bocciatura all’idea del Comune. Vedremo se eventualmente il Giuseppe Meazza potrà essere usato per spazi commerciale, ipotesi alla quale gli advisor hanno lavorato.

