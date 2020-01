Dalla Spagna: tre club della Liga vogliono Halilovic

Alen Halilovic, in prestito dal Milan all’Heerenveen, potrebbe tornare nella Liga. Tre squadre spagnole lo vogliono nel calciomercato di gennaio 2020.

Alen Halilovic potrebbe cambiare nuovamente squadra nella finestra di calciomercato prevista a gennaio. La sua permanenza all’Heerenveen non è affatto sicura.

Approdato al Milan a parametro zero nell’estate 2018, sei mesi dopo si è trasferito in prestito allo Standard Liegi e con la medesima formula è poi andato in Olanda ad agosto 2019. In Eredivisie 11 gol e 1 assist per il 23enne centrocampista offensivo croato, partito titolare solo 2 volte in campionato.

Halilovic non è riuscito a imporsi nell’Heerenveen, ma continua a godere di buona considerazione nonostante continui a non emergere nelle diverse esperienze che effettua. Oggi il quotidiano AS spiega che tre club della Liga sono interessati a lui. Non vengono menzionati i nomi, però il suo trasferimento in quella Spagna dove fu portato dal Barcellona nel 2014 non viene escluso.

Secondo Marca il desiderio del calciatore è proprio quello di lasciare l’Olanda per tornare nella Liga. Vuole giocatore con maggiore continuità e adesso nell’Heerenveen non è felice. Il Milan, ancora proprietario del cartellino, non ostacolerebbe il trasferimento se dovesse presentarsi un’offerta in grado di soddisfare tutte le parti.

Halilovic è sotto contratto con il club rossonero fino a giugno 2021. Ha già giocato nella Liga con le maglie di Sporting de Gijón e Las Palmas, mentre con quella della prima squadra del Barcellona esordì solamente in Coppa del Re. Vedremo se il classe 1996 farà effettivamente ritorno nel campionato spagnolo, sperando finalmente di riuscire a tirare fuori tutto quell’enorme potenziale che sembrava avere quando militava nella Dinamo Zagabria.

