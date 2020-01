Ibrahimovic: “Voglio aiutare il Milan. Numero 21? Ecco perché”

Zlatan Ibrahimovic dopo visite mediche e firma sul contratto ha parlato a Milan TV del suo ritorno in maglia rossonera. È molto motivato per questa sfida.

Giornata importante oggi per il Milan, che ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic. A distanza di circa sette anni e mezzo, il centravanti svedese torna a vestire la maglia rossonera.

Tifosi milanisti in delirio oggi a Milano. Prima l’hanno accolto calorosamente all’aeroporto di Linate, poi lo hanno seguito alla clinica La Madonnina per le visite mediche e infine pure presso la sede Casa Milan non è mancato l’entusiasmo nel rivederlo.

Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a Milan TV dopo la firma del contratto. Ha avuto modo di spiegare il motivo della scelta del numero 21: «Perché è il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21. Zlatan figlio era come il papà di oggi. Tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso».

Successivamente gli viene domandato quale sia il suo obiettivo ora che è tornato in rossonero: «L’obiettivo è di aiutare il club, la squadra e migliorare la situazione. Individualmente voglio fare il meglio possibile».

A proposito dei ricordi legati al Diavolo, si è così espresso: «Tanti bei ricordi, solo cose positive. Grande club, grande squadra e grande San Siro».

In seguito Ibrahimovic ha parlato del ruolo di Paolo Maldini e Zvonimir Boban nella trattativa: «Nelle ultime 2-3 settimane ho parlato più con loro che con mia moglie, però tutto è andato bene perché sono qua».

Ha mai avuto paura? Risposta secca: «No».

Che dice lo Zlatanometro? Approva il ritorno al Milan? Lo svedese replica: «Dice 200».

