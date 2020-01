Ibrahimovic in conferenza stampa | dove vedere la presentazione in streaming

Come e dove vedere la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic in diretta tv e streaming

Tutto apparecchiato per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Venerdì l’ufficialità, giovedì 2 gennaio sarà a Milanello per test e firma sul contratto, il giorno dopo la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan.

Un momento molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Il ritorno dello svedese è un grande momento per il mondo rossonero e anche per tutto il calcio italiano. Nonostante i 38 anni, Ibra ha ancora tantissima forza, mediatica e non solo. Su Instagram è popolarissimo con i suoi post provocatori e, spesso, sarcastici. Ci sarà da divertirsi venerdì, un appuntamento da non perdere.

Volete scoprire come seguire in diretta la conferenza stampa di presentazione? MilanLive.it vi fornirà come sempre la diretta testuale dell’evento, ma adesso andiamo a vedere come assistere alla conferenza in streaming o in diretta tv.

TODIBO AL MILAN, ACCORDO COL BARCELLONA

Presentazione Ibrahimovic in diretta tv e streaming

La presentazione di Ibrahimovic sarà in diretta su Milan TV, il canale tematico dedicato al mondo rossonero. Di recente è sbarcato anche su DAZN oltre che su Sky Sport. Così quindi potrete vedere la conferenza di Zlatan in diretta tv.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, oltre all’opzione DAZN, ci sarà anche la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Milan. Così tutti i tifosi avranno modo di assistere alla conferenza e di ascoltare le risposte di Ibra ai giornalisti presenti.

La conferenza si terrà nella sala stampa di Casa Milan venerdì 3 gennaio alle ore 10:00. Saranno presenti tantissimi giornalisti a questo evento e tutti avranno modo di fargli qualche domanda. In questo modo potrebbero essere svelate alcune curiosità sul suo ritorno al Milan. Manca davvero poco e c’è grande fermento per questo evento.

IBRAHIMOVIC AL MILAN, LE CIFRE DEFINITIVE