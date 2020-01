La diretta live della conferenza stampa di presentazione di Ibrahimovic, tutte le dichiarazioni in tempo reale

9:30 – Ibrahimovic sta per arrivare a Casa Milan. Presenti tantissimi tifosi ad accogliere lo svedese.

Un lungo giovedì quello di Zlatan Ibrahimovic, sbarcato ieri a Milano per visite mediche, firma sul contratto e primo allenamento. Oggi è un’altra giornata importante perché c’è la presentazione in conferenza stampa dell’attaccante.

Tornato al Milan dopo otto anni, l’ex Los Angeles Galaxy è pronto per rispondere alle domande dei giornalisti. Insieme a lui probabilmente ci saranno anche i dirigenti: Zvonimir Boban, che ieri lo ha accolto già a Linate, Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Ieri sono state pubblicate anche le prime foto di rito.

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC IN STREAMING QUI

Ibrahimovic disponibile per Milan-Sampdoria?

Ibra ha scelto il numero 21: ha spiegato il motivo nell’intervista rilasciata ieri a Milan TV. Nella sua precedente esperienza aveva invece l’11. Ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino a giugno 2020 con un’opzione per il rinnovo fino al 2021 legata alle presenze.

A proposito di presenze. Oggi in conferenza stampa sapremo se ci sarà o meno per la partita contro la Sampdoria, in programma nel giorno dell’Epifania come sempre. Ieri ha deciso di sua spontanea volontà di allenarsi da solo per ritrovare la condizione.

Ricordiamo che Ibra è fermo dallo scorso 25 ottobre, giorno dell’ultima partita ufficiale giocata in America. Avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la condizione migliore. Una cosa è certa: il Milan non poteva lasciarselo sfuggire. E lui ha detto sì, nonostante le difficoltà. Questa è per lui la sfida più difficile di tutte.

IBRAHIMOVIC AL MILAN: COSTO, STIPENDIO E DURATA DEL CONTRATTO