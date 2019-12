Ibrahimovic al Milan, le cifre definitive. Ecco quando scatterà il rinnovo

Tutte le cifre definitive dell’affare Ibrahimovic per il Milan. Ecco quando scatterà il rinnovo fino a giugno 2021

L’affare Zlatan Ibrahimovic è andato in porto. Il Milan ha annunciato l’acquisto venerdì pomeriggio con un video sui propri canali social. Già vi abbiamo parlato di tutti i dettagli dell’operazione: costo, stipendio e durata del contratto. Ora però emergono altri dettagli.

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha svelato le cifre definitive di questa operazione, conclusa a braccetto con Mino Raiola. Lo svedese firmerà un contratto da qui a giugno a 3,5 milioni più 500 mila euro di bonus in caso di raggiungimento dell’Europa. Ibrahimovic però chiedeva un contratto più lungo e cifre più alte, ed eccolo accontentato.

Il rinnovo fino a giugno 2021 scatterà al 50% delle presenze, quindi non sarà troppo difficile raggiungerlo. La cosa fondamentale però è nelle cifre: con il prolungamento di contratto scatta anche l’adeguamento a 6 milioni netti più bonus. In totale sono 10 milioni, cioè proprio quelli che chiedeva il giocatore per firmare.

Ora il Milan è concentrato su un’altra operazione: Jean–Clair Todibo. Il difensore francese è arrivato al Barcellona un anno fa: ha grandi potenzialità ma, come ampiamente prevedibile, non ha trovato grande spazio. Abbiamo potuto vederlo all’opera proprio a San Siro contro l’Inter in Champions League: una prestazione sontuosa.

I rossoneri vogliono prenderlo per sostituire Léo Duarte e avere una buona alternativa ai titolari visto che Caldara non dà garanzie fisiche. Probabile prestito con diritto di riscatto. L’accordo col Barça c’è, manca il sì definitivo del giocatore, che è tentato anche da altre squadre.

Alfredo Pedullà scrive: “Attesa per Todibo“. Ulteriore conferma che qualcosa sotto c’è. Un Milan scatenato quindi. Intanto venerdì 3 gennaio alle 10:00 ci sarà la presentazione di Ibrahimovic alla stampa. Un evento attesissimo da tifosi e addetti ai lavori.