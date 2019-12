Fissato il giorno e l’orario della conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan è pronto a presentare alla stampa Zlatan Ibrahimovic, il primo acquisto di questa campagna acquisti di gennaio. La scorsa settimana è arrivata l’ufficialità: contratto di sei mesi più opzione per il rinnovo a circa tre milioni.

Lo svedese sarà in Italia giovedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Venerdì 3 gennaio alle 10:00 verrà presentato alla stampa nella sala di Casa Milan. Sarà un grande giorno per il Milan e anche per i giornalisti. Che avranno così la possibilità di fare tutte le domande che vogliono al campione rossonero.

A 38 anni e un’esperienza in America, Ibra è pronto a rimettersi in gioco. Ha detto sì per aiutare la squadra che ama a rialzare la testa. I rossoneri stanno messi malissimo in classifica e l’attaccante dovrà dare una mano in ogni ambito: in campo e nello spogliatoio, nella tecnica e nella testa.

HAALAND: IL BORUSSIA DORTMUND SFOTTE LA JUVENTUS

Ibrahimovic si (ri)presenta

Sarà una conferenza stampa ricca di spunti quella di Ibrahimovic. Che si ripresenterà a tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Sono passati otto anni dalla sua prima esperienza in rossonero: il suo arrivo fu fondamentale per la vittoria dello scudetto quell’anno, così come è importante adesso, ma per obiettivi diversi.

Il Milan sogna di rientrare nella corsa all’Europa, ma sarà durissima. Ibrahimovic è un innesto importante sì, perché porta qualità e mentalità, ma da solo non basta. C’è bisogno anche di altri rinforzi, a partire dalla difesa: Todibo sembra vicino, ma serve qualcosa anche al centrocampo.

Quale numero di maglia per Ibrahimovic?

L’11 che lascerà Fabio Borini (vicino al Genoa)? Il 21? Oppure addirittura il numero numero 1? I tifosi sono curiosi di sapere quale sarà il numero di maglia che sceglierà Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe indossare la maglia numero 21, ma occhio alle sorprese.

L’11 sarebbe perfetto per dare continuità alla sua storia col Milan visto che lo aveva indossato alla sua prima avventura in rossonero. Non sappiamo però se è possibile procedere: Borini è ancora un giocatore della rosa, quindi bisognerebbe aspettare. L’1 è un gran bella idea, ma difficilmente verrà attuata. Chissà se svelerà la sua decisione proprio in conferenza. Vedremo!