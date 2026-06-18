Ruben Amorim è già al lavoro come nuovo allenatore del Milan ed ha comunicato alla proprietà rossonera le sue volontà per quello che riguarda il calciomercato.
Uno dei calciatori che più piace all’allenatore portoghese è Manuel Ugarte, centrocampista in grado sia di giocare come mediano in una linea a due che come mezzala in un centrocampo a tre. Un colpo non semplice considerato il fatto che il Manchester United non appare intenzionato a fare sconti per il suo cartellino, ma non sembra essere una delle priorità di Carrick per la prossima stagione.
Il Milan potrebbe provare a mettere sul piatto una somma attorno ai 25 milioni di euro anche se non è da escludere che nell’affare possa rientrare Rafael Leao con l’attaccante portoghese che, in più di un’occasione è stato accostato al Manchester United.