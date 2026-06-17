Autore di un’ottima partita con la maglia della Francia contro il Senegal all’esordio nel mondiale, Adrien Rabiot vede il suo futuro in dubbio al Milan dopo l’addio di Massimiliano Allegri.
Arrivato Ruben Amorim come nuovo allenatore della squadra rossonera, il tecnico portoghese avrebbe indicato alla proprietà Adrien Rabiot uno dei calciatori dai quali ripartire in vista della prossima stagione con il francese classe 1995 che potrebbe quindi restare al Milan per diventare uno degli uomini guida della formazione.
Non è un segreto che Massimiliano Allegri voglia portarlo a Napoli, ma il Milan a meno di 20 milioni di euro non sembra voler cedere l’ex Juventus che ha anche un ingaggio molto alto, rendendo ancora più difficile l’operazione per gli azzurri.