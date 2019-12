Haaland, il Borussia Dortmund prende in giro la Juventus | VIDEO

Il Borussia Dortmund prende in giro la Juventus su Twitter per l’acquisto di Haaland. Poche ore prima il giocatore era dato vicinissimo ai bianconeri

Erling Haaland è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Ieri l’annuncio ufficiale da parte dei tedeschi. Che investono una cifra enorme per acquistarlo dal Salisburgo fra: costo del cartellino, stipendio e commissioni a Mino Raiola.

Sul giocatore c’era mezza Europa. Il Milan aveva fatto un sondaggio, ma Juventus e Manchester United sembravano in vantaggio. Infatti nelle ultime settimane si parlava di queste due mete per l’attaccante. Che, invece, un po’ a sorpresa, ha deciso di andare al Borussia Dortmund, dove avrà la possibilità di crescere senza troppi problemi.

A proposito di United e Juve. Il Borussia Dortmund in questi giorni si è divertito sui social con foto e video sul suo nuovo acquisto. Fra i post c’è anche uno in cui prende in giro proprio le due rivali battute.

Lo sfottò del Borussia Dortmund

Il video, come avete visto, mostra la ricerca su Twitter del nome di Haaland associato prima a Manchester United e poi a Juventus. Che, ovviamente, non dà risultati. Chissà come l’avranno presa le due società, anche se parliamo di uno scherzo davvero di poco conto e nulla di offensivo.

Nei giorni scorsi molte fonti davano Haaland davvero molto vicino prima allo United e poi alla Juve. In Italia Tuttosport ha spinto molto per l’acquisto del giocatore da parte dei bianconeri. Invece è andato al Borussia Dortmund dopo aver fatto i botti col Salisburgo sia in campionato che in Champions League.

L’offerta del Milan

La scorsa settimana Alfredo Pedullà aveva parlato di un sondaggio da parte di Paolo Maldini per il giocatore. Anzi, molto più che un semplice richiesta di informazioni. Il direttore tecnico rossonero si era spinto ad offrire 5,5 milioni di ingaggio al giocatore.

Troppo tardi però. Haaland aveva già avviato le trattative con altre società, in particolare col Borussia. Che poi lo ha acquistato con un’operazione potenzialmente straordinaria. Questo ragazzo ha scelto probabilmente l’ambiente migliore per diventare un grande giocatore.