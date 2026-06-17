Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan diventando l’allenatore dei rossoneri per i prossimi due anni, iniziando già a parlare con la proprietà di mercato, indicando i calciatori che vorrebbe in rossonero.

Uno degli obiettivi più caldi è quello relativo a Morten Hjulmand, centrocampista centrale classe 1999 che è diventato capitano dello Sporting dove ha avuto come allenatore proprio l’attuale tecnico del Milan. Ex Lecce, Hjulmand è uno dei perni della formazione portoghese e della nazionale danese con lo Sporting che lo valuta circa 40 milioni di euro.

Cercato anche dalla Juventus durante la scorsa estate, Hjulmand potrebbe partire in estate considerato il fatto che il suo contratto con lo Sporting scadrà nel giugno del 2028 e per i lusitani appare il momento migliore per cederlo. Le richieste economiche, però, spaventano i rossoneri e la concorrenza che arriva dalla Premier League rende ancora più difficile l’affare.