Milan, blitz di Massara in Spagna per Todibo: le ultime

Calciomercato Milan | Frederic Massara a cena con Jean-Clair Todibo in Spagna per convincere il difensore del Barcellona a sposare il progetto rossonero.

Il Milan, dopo aver chiuso per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, vuole aggiungere un nuovo rinforzo alla squadra di Stefano Pioli. Si tratta di Jean-Clair Todibo.

Sky Sport ha rivelato che è in atto un blitz in Spagna del direttore sportivo rossonero Frederic Massara per incontrare il difensore del Barcellona. Il dirigente vuole parlare direttamente con il giocatore per parlargli del progetto e per capire se sia motivato a trasferirsi a Milano. La cena tra i due è in corso.

Il club di via Aldo Rossi vuole puntare su Todibo e spera di riuscire a chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se il ragazzo dovesse dare l’ok, da domani un intermediario rossonero sarebbe pronto a trattare ancora più intensamente con il Barcellona per raggiungere un accordo. Intanto sarà importante vedere cosa uscirà fuori dalla cena tra Massara e l’ex difensore del Tolosa.

Todibo ha anche altre proposte e finora ha preso tempo per valutarle tutte al meglio. Il blitz del direttore sportivo rossonero potrebbe far pendere la bilancia a favore del Milan. Trapela abbastanza fiducia sulla possibilità di riuscire ad arrivare ad un’intesa. Si attendono novità nelle prossime ore. Forse questo è il weekend decisivo per questa pista di calciomercato.

