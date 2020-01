Milan-Rhodense 9-0: Ibrahimovic gol e assist, doppietta Piatek – VIDEO

Il video dell’amichevole tra Milan e Rhodense, con gol e assist di Zlatan Ibrahimovic nel 9-0 totale. Anche una doppietta di Krszysztof Piatek.

Oggi amichevole a Milanello contro la Rhodense per il Milan. Subito titolare Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol e un assist nel 9-0 totale. Presenti ad assistere il match anche Boban, Maldini e Massara.

La pagina Facebook ufficiale del Milan ha pubblicato un video con la “ZLATAN CAM“, con le azioni e le giocate più importanti di Ibra. E anche i suggerimenti ai compagni sul movimento da fare e su come servirlo al meglio. Un piccolo assaggio di quel che potrà essere Ibrahimovic nelle prossime partite ufficiali.

Per Ibra prima il tap-in vincente su assist di Calabria, poi assist per il gol di Calhanoglu. Nel corso dell’amichevole doppietta anche per Krzysztof Piatek entrato nel secondo tempo sul punteggio di 5-0. Intanto tutti i tifosi del Milan attendono con impazienza l’esordio ufficiale di Ibra, che potrebbe avvenire anche lunedì in Milan-Sampdoria a San Siro. Ci saranno oltre 50.000 spettatori ad attendere lo svedese.

LA “ZLATAN CAM”: IBRAHIMOVIC SUBITO LEADER – VIDEO