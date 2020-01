Milan-Rhodense, ecco la “Zlatan Cam”: Ibrahimovic subito leader – VIDEO

Le prime immagini di Zlatan Ibrahimovic con indosso la nuova maglia numero 21 del Milan, nell’amichevole contro la Rhodense a Milanello: ecco la “Zlatan Cam”.

Zlatan Ibrahimovic oggi ha giocato la prima partita con la nuova maglia numero 21 del Milan. Amichevole a Milanello contro la Rhodense, match finito 9-0 per i rossoneri e che ha visto Ibra segnare un gol e servire un assist.

Sono tre le foto pubblicate dal Milan sul proprio sito ufficiale che ritraggono Ibra in campo nel corso dell’amichevole di oggi. La squadra ha utilizzato la seconda maglia, quella bianca.

SUBITO LEADER – E come se non bastasse, c’è anche la “Zlatan Cam” con le azioni più importanti di Ibra. Scatti, stop e passaggi no look per lo svedese. Subito leader in campo anche con istruzioni e indicazioni ai compagni sui movimenti da fare e su come servirlo.

GOL E ASSIST IBRA – Inserimento tra i difensori avversari, e tap-in vincente dello svedese su assist di Calabria. Poi Ibra serve anche l’assist per il gol di Calhanoglu, tocco di punta e deviazione dell’avversario che mette il turco solo davanti al portiere. Poi altre giocate importanti e passaggi chiave che hanno mandato in gol i compagni.

LA “ZLATAN CAM” IN MILAN-RHODENSE



HIGHLIGHTS MILAN-RHODENSE 9-0: ECCO TUTTI I GOL – VIDEO