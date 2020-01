Il video con gli highlights di Milan Sampdoria di oggi pomeriggio. Altro pari a reti bianche a San Siro fra le due squadre

Milan e Sampdoria pareggiano 0-0. Il nuovo anno inizia con un’altra prova incolore per i rossoneri, che non riescono a superare la squadra ligure in casa.

A San Siro non basta l’effetto Ibrahimovic. Il ritorno del centravanti svedese, oggi al debutto, aveva riportato entusiasmo e tantissima gente a San Siro. Ma sul campo il Milan ha confermato i propri difetti caratteriali.

Ibra è entrato solo nel secondo tempo, sostituendo un Krzysztof Piatek ancora una volta spento e impalpabile. Il Milan ha costruito poche occasioni da gol vere e proprie. Conferme sotto tono per Suso e Calhanoglu: tanto fumo e poco arrosto per i due esterni d’attacco.

MILAN-SAMPDORIA 0-0, LE PAGELLE DEL MATCH

Milan-Sampdoria, le azioni salienti

Milan a fare la partita con fatica. Sampdoria pericolosa in contropiede. Questo il copione tattico dell’incontro, fin dal primo tempo. I rossoneri vanno vicini al gol solo su calcio piazzato, con un inserimento di Theo Hernandez. La Samp invece aveva trovato la rete in ripartenza con Linetty, tutto però giustamente fermato dal VAR per fuorigioco.

Nella ripresa l’ingresso di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao ridava vivacità ai rossoneri. Entrambi gli attaccanti hanno provato ad impegnare Audero. Ma i pericoli maggiori arrivavano nell’area milanista: superlativo due volte Gigio Donnarumma, a salvare due volte su Gabbiadini in uscita.

L’assalto finale del Milan è sterile. Una Sampdoria abbottonata in difesa riesce a resistere e trovare un punto importante per morale e classifica. Male i rossoneri, che non segnano da tre partite consecutive e incapaci a sfruttare l’effetto-Ibra e la presenza sempre pericolosa dello svedese.

