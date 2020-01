Milan, preso il 17enne Jordan Amore dal Piacenza

In questo mercato di gennaio il Milan si muove sia per la Prima Squadra che per il settore giovanile. È notizia di oggi l’ingaggio di Jordan Amore, 17enne attaccante del Piacenza.

Il giocatore è cresciuto nel vivaio della SPAL, poi si è trasferito al Piacenza e adesso ha una grande occasione in rossonero. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo. Amore militava nella formazione Under 17 piacentina, adesso vedremo se al Milan riuscirà ad emergere. Facciamo l’in bocca al lupo a Jordan Amore per la sua nuova avventura.

Il club di via Aldo Rossi ci tiene molto al proprio settore giovanile. È un ambito nel quale è necessario investire per costruirsi in casa i campioni del futuro. Avere un vivaio di successo aiuta pure nelle operazioni di calciomercato, dato che alcuni prospetti a volte vengono inseriti a buon prezzo in alcune operazioni e generano plusvalenze utili al bilancio.

