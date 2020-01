Demme verso il Napoli. Mirabelli: “Lo volevo al Milan”

Il Napoli sta per perfezionare l’acquisto di Diego Demme dal Lipsia. Massimiliano Mirabelli rivela che ai tempi del Milan aveva fatto un tentativo per il centrocampista.

Diego Demme è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il 28enne centrocampista del Lipsia a breve dovrebbe approdare alla corte di Gennaro Gattuso.

Investimento da circa 12 milioni di euro per il club di Aurelio De Laurentiis, chiamato nel mercato di gennaio a rinforzare una squadra dimostratasi più fragile del previsto. L’arrivo di Demme darà maggiore sostanza alla mediana azzurra. Il tedesco è un calciatore che fa di corsa, grinta, interdizione e personalità le sue doti migliori. Può giocare vertice basso di un centrocampo a tre oppure interno a due. Offre più soluzioni.

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, a Radio Kiss Kiss Napoli ha si è così espresso su Demme: “È un grande giocatore. Quando si tratta con il Lipsia si tratta con una società molto ricca, anche se non ha un gran blasone. Lui è molto seguito. Quando Gattuso era al Milan lo trattammo, ci piaceva molto″.

Mirabelli ha rivelato che ai tempi del Milan aveva messo Demme nel mirino. Adesso Gattuso avrà comunque l’occasione di allenarlo, seppur a Napoli. Il 28enne centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il Lipsia ha preferito cederlo adesso per circa 12 milioni, invece che guadagnarne magari meno in estate. Il club tedesco per sostituirlo sta prendendo il 22enne Benjamin Henrichs del Monaco.

