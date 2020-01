Bild – Todibo, niente Milan: può andare allo Schalke 04

Calciomercato Milan | Jean-Clair Todibo dovrebbe trasferirsi dal Barcellona allo Schalke 04. Il club della Bundesliga può chiudere la trattativa a breve.

Il Milan sta sempre più entrando nell’ottica di dover prendere un difensore centrale diverso da Jean-Clair Todibo. Infatti, quest’ultimo non è convinto del trasferimento in rossonero e preferisce una soluzione che gli consenta di tornare a Barcellona.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto il possibile per assicurarsi il 20enne francese, che tuttavia crede di potersi ancora affermare in maglia blaugrana. La sua intenzione è di trasferirsi con la formula del prestito secco per poter rientrare in Catalogna a fine stagione. Un’operazione a titolo definitivo l’accetta solamente con l’inserimento della clausola di recompra. Il Milan non gradisce queste soluzioni.

Calciomercato Milan, Todibo verso lo Schalke 04

Il futuro di Todibo potrebbe essere in Germania. Oggi il quotidiano Bild scrive che il difensore francese può trasferirsi allo Schalke 04. Il direttore sportivo Jochen Schneider è volato a Barcellona per chiudere l’accordo. Dovrebbe trattarsi di un affare in prestito secco.

L’ex Tolosa è molto richiesto in Bundesliga. Oltre allo Schalke 04, anche il Bayer Leverkusen si fatto avanti concretamente nelle ultime settimane. Pure altre hanno effettuato sondaggi, come da altri campionati. Todibo è ritenuto un giovane promettente e dunque fa gola a più squadre, nonostante la sua intenzione di non staccarsi completamente dal Barcellona.

Il Milan per settimane ha trattato, ma adesso sembra destinato a dover puntare su altri obiettivi. L’ultimo nome circolato con insistenza è quello di Andreas Christensen del Chelsea. Il 23enne danese è considerato una riserva da Frank Lampard e potrebbe lasciare Londra. Bisognerà vedere se la società rossonera riuscirà ad accordarsi con i Blues, poco propensi a fare regali. Negli ultimi giorni si parla pure di un possibile scambio Caldara-Kjaer con l’Atalanta. Un’opzione sulla quale i club starebbero lavorando.

