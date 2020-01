Calciomercato Milan | Oltre ad Aston Villa e West Ham, anche il Siviglia ha messo Krzysztof Piatek nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco.

Krzysztof Piatek negli ultimi giorni è al centro di molte voci di calciomercato che lo danno in uscita dal Milan. La sua cessione non è esclusa, anche se il club rossonero non intende fare regali.

Un anno fa il centravanti polacco arrivò a Milanello dal Genoa per 35 milioni di euro e l’idea è di cederlo solo per una cifra simile. Vero che in questa stagione il giocatore sta faticando, ma nella scorsa ha fatto vedere di poter essere particolarmente prolifico a livello di gol se messo nelle giuste condizioni.

Calciomercato Milan, anche il Siviglia su Piatek

Diverse società sono interessate a Piatek. Nelle ultime ore si è parlato soprattutto dell’Aston Villa e del West Ham, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante. In Bundesliga c’è il Bayer Leverkusen che sta riflettendo sulla possibilità di fare un tentativo. Ma pure nella Liga non manca l’interesse da parte di una squadra.

Si tratta del Siviglia, che Estadio Deportivo dà in corsa per assicurarsi il numero 9 del Milan. L’allenatore Julen Lopetegui ha bisogno di un centravanti, dato che il club andaluso ha appena ceduto Moanes Dabour all’Hoffenheim. Il direttore sportivo Monchi sta valutando più profili e Piatek è tra questi.

Tra i candidati ci sono anche Paco Alcacer del Borussia Dortmund, Olivier Giroud del Chelsea, Mariano Diaz del Real Madrid e altri ancora. Il Siviglia cerca un rinforzo adatto alle proprie esigenze. L’intenzione è quella di non effettuare un investimento esagerato, riuscendo a strappare un accordo a condizioni economiche favorevoli.

In quest’ottica l’ipotesi Piatek ci sembra improbabile, dato che il Milan vorrebbe circa 35 milioni e la società andalusa difficilmente spenderà una simile cifra. Altre soluzioni sono a miglior mercato per il ds Monchi, che deve pure pensare a fare quadrare i conti del bilancio.

