Blick – Rodriguez, offerta del Lione: ma PSV in vantaggio

Calciomercato Milan: Ricardo Rodriguez verso l’addio. L’agente ha confermato che lascerà l’Italia. Dalla Svizzera scrivono di un’offerta anche dal Lione.

Il Milan si appresta a cambiare molto nel corso di questa sessione di gennaio. Tanti addii, tra questi quello di Ricardo Rodriguez, da tempo ai margini della rosa. Theo Hernandez lo ha definitivamente oscurato e relegato in panchina.

Attualmente è pure ai box, dopo l’infortunio rimediato nell’ultima – sciagurata – partita del 2019 contro l’Atalanta dove è tornato titolare dopo diverse settimane per via della squalifica di Theo. Ieri l’agente ha confermato che Rodriguez lascerà l’Italia. Preferisce l’offerta del Fenerbahce, testuali parole. Il Milan chiede almeno 10 milioni di euro per il cartellino del terzino.

Ma dalla Svizzera rilanciano. Ci sono altre offerte per Rodriguez. Il portare Blick riporta dell’interesse dalla Francia. Offerta al Milan dal Lione per Rodriguez. Non sono note però le cifre di questa presunta offerta.

Calciomercato Milan, futuro Rodriguez: tre club interessati

Il Lione è l’ultima possibilità di trasferimento in ordine cronologico per Rodriguez. Il quale però – come detto – preferirebbe il Fenerbahce. Secondo il portale svizzero Blick però, davanti a tutti ci sarebbe il PSV Eindhoven. La squadra dell’Eredivisie è vicina al terzino, ma restano comunque non note le cifre di eventuali offerte al Milan.

Rodriguez tra Francia, Olanda e Turchia. Il Milan a prescindere dalla destinazione, vuole vendere lo svizzero per fare cassa, liberandosi di un giocatore ormai ai margini e fuori da ogni progetto.

Intanto in difesa ci sono altri cambiamenti in corso per il Milan. Che non riguardano i terzini, bensì i difensori centrali: servono nuovi innesti oltre a Musacchio e Romagnoli. Si complica Todibo, e si vira su Andreas Christensen del Chelsea. Mattia Caldara in uscita, verso il ritorno all’Atalanta.

