Ag. Rodriguez: “Vuole andare al Fenerbahce”. Le cifre della trattativa

L’agente di Rodriguez svela: “Vuole giocare per il Fenerbahce”, ma manca ancora l’accordo col Milan

“Rodriguez vuole giocare nel Fenerbahce“, ha detto Gianluca Di Domenico, agente del terzino svizzero, ai microfoni di TRT Spor. In serata il De Telegraaf aveva parlato di un gradimento del giocatore per il PSV Eindhoven, squadra che gli assicura il posto da titolare. A quanto pare anche il club turco è una destinazione molto concreta.

Il procuratore in questo modo dà pressione al Milan. Che ancora non ha accettato l’offerta del Fenerbahce. Rifiutata la prima proposta di prestito con diritto di riscatto poiché il Diavolo valuta l’ex Wolfsburg non meno di otto-dieci milioni di euro. La situazione è in fase di stallo ma potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento. La volontà del giocatore è chiaro: andar via e ritrovare il ruolo da titolare.

I colloqui proseguono. I rossoneri vogliono cederlo ma alle loro condizioni. Nell’estate del 2017 è stato acquistato per circa 17 milioni e l’obiettivo è quello di incassare almeno 10 milioni adesso. Il Fenerbahce potrebbe decidere di accontentare il club ma ha dalla propria parte la volontà di Rodriguez. Il Milan potrebbe essere costretto ad accettare qualsiasi proposta pur di liberarsene.

Ciò che è certo è che il prestito con diritto di riscatto non è un’opzione gradita ai rossoneri. Ecco perché si potrebbe prendere in considerazione l’idea di abbassare le pretese e cedere il giocatore a titolo definitivo.

