Sportmediaset – Christensen alternativa a Todibo. Caldara all’Atalanta

Calciomercato Milan: Jean-Clair Todibo non convinto, va verso lo Schalke 04. I rossoneri virano su Christensen del Chelsea, con Caldara via in prestito.

Il triangolo che non ti aspetti in difesa: Todibo-Christensen-Caldara, il Milan riflette. Aggiornamenti da Sportmediaset sui tre difensori.

Anzitutto su Jean-Clair Todibo, non convinto dalla proposta economica del Milan. Il centrale francese sta pensando ad un trasferimento in Bundesliga, allo Schalke 04. Lo conferma anche la Bild. In queste ore il ds del club tedesco, Jochen Schneider, è atteso in Spagna per definire l’operazione. Si parla di una formula in prestito secco, gradita dal giocatore in quanto gli permetterebbe di tornare al Barcellona a fine stagione.

Il Milan ha l’obbligo di studiare altre alternative in difesa visto l’allontamanento di Todibo. Si torna a parlare di Andreas Christensen, giovane centrale del Chelsea poco utilizzato da Frank Lampard. Il difensore danese è un classe 1996, compirà 24 anni il prossimo aprile.

Con Christensen in entrata, ci sarebbe il via libera per Mattia Caldara: possibile il ritorno, in prestito, all’Atalanta. E proprio da Bergamo potrebbe arrivare Simon Kjaer, un altro danese per il Milan, nome noto e accostato da anni ai rossoneri.

Calciomercato Milan, rinforzi in difesa e cambio modulo?

Il Milan vuole rinforzare la difesa, anche perché nell’immediato futuro potrebbe esserci la possibilità di passare a tre dietro. E dunque i soli Musacchio e Romagnoli non bastano. Inoltre l’argentino non fornisce adeguate garanzie. Spesso in difficoltà, anche contro avversari mediocri.

Frederic Massara non è riuscito a convincere Todibo a trasferirsi al Milan. Ieri il ds rossonero ha riferito: “Nessun blitz, stiamo valutando se possiamo trovare opportunità per rinforzarci ulteriormente. Oltre Todibo ci sono diversi obiettivi che abbiamo. Ultimatum? Dobbiamo valutare, è un giocatore interessante. Verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan. Altrimenti non sarà un problema”.

Vedremo se il Milan attenderà ancora qualche giorno per Todibo, anche se la concorrenza dal Bayer Leverkusen è altissima al momento. Christensen dal Chelsea è una possibilità, ma sarà abbastanza maturo da rendersi subito utile alla causa rossonera? Questo è uno dei tanti punti interrogativi che ruotano attorno a questo Milan.

