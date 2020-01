Sportmediaset – Piatek deciderà a fine mese. Milan su Petagna

Calciomercato Milan: si allontana Krzysztof Piatek. Novità da Sportmediaset sul suo futuro. In entrata pronto Andrea Petagna: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan deve cambiare, ha bisogno di dare una svolta a qeusta dannata stagione. Ha cominciato con l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, tornato per aiutare i rossoneri a rialzare la testa.

Per un attaccante che entra, un altro rischia di andarsene. È Krzysztof Piatek, che continua a non incidere in questo Milan. Acquistato appena 12 mesi fa, ora può dire addio. Destinazione Premier League. Da Sportmediaset riferiscono dell’interesse del West Ham. Prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Un incasso che permetterebbe al Milan di non fare una minusvalenza.

Su Piatek anche l’interesse di Aston Villa e Bayer Leverkusen, ma gli Hammers fanno sul serio. Anche la Fiorentina ci ha provato per il polacco, ma il prestito proposto al Milan non entusiasma affatto.

Calciomercato Milan, cessione Piatek entro fine mese: c’è il sostituto

Piatek sempre più lontano dal Milan, dunque. Ma quando andrà via? Le prossime tre partite saranno decisive: Cagliari, Udinese e Brescia, un trittico fondamentale per capire il suo futuro. In mezzo anche la sfida di Coppa Italia contro la SPAL.

A fine mese dunque Piatek deciderà cosa fare. Se rimanere al Milan perché sarà tornato al gol e si sarà trovato un equilibrio per giocare al meglio, oppure lascerà l’Italia direzione Inghilterra.

Chi è il primo candidato a sostituire Piatek? Andrea Petagna. Risposta secca. Così riferiscono da Sportmediaset. L’attaccante della SPAL, ex settore giovanile del Milan, piace per la sua fisicità. Proprio lui sarebbe il primo candidato a rimpiazzare Piatek, diventando la prima riserva di Ibrahimovic.

Petagna è un classe 1995, a giugno compirà 25 anni. È un nome che non entusiasma i tifosi, probabilmente, ma è funzionale a quel che vuole costruire il Milan nel prossimo futuro.

