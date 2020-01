Lega Serie A, Paolo Dal Pino nuovo presidente

È Paolo Dal Pino il nuovo presidente della Lega Serie A. Oggi è stato eletto dall’assemblea dei venti club con 12 voti, uno in più della maggioranza semplice richiesta dopo due assemblee elettive andate a vuoto.

Si tratta di un manager che ha lavorato in settori come l’editoria e le telecomunicazioni. Ha iniziato la propria carriera nel 1986 in Fininvest. Ha ricoperto ruoli importanti in Mondadori, Kataweb del gruppo Espresso, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind. Adesso è diventato presidente della Lega Serie A e dovrà dare un contributo al miglioramento del calcio italiano.

Dal Pino è andato vicino all’elezione già nella seconda assemblea elettiva, lo scorso 16 dicembre. Negli scrutini ottenne 13 e 12 voti, fra cui quelli di Roma, Lazio, Milan e Genoa. Con l’abbassamento del quorum, questa volta 12 sono bastati per essere eletto. Una sola scheda è stata lasciata bianca, mentre 7 volti sono andato all’ex presidente Gaetano Miccichè. Quest’ultimo si era dimesso il 19 novembre in seguito all’inchiesta della Procura federale sulla sua elezione. Urbano Cairo, patron del Torino, aveva spinto per la sua nuova candidatura.

