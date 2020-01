Casa Milan, secondo incontro con l’agente di Reina

Calciomercato Milan: Pepe Reina verso l’Aston Villa. L’agente è tornato nella sede rossonera per discutere la risoluzione definitiva tra club e portiere spagnolo.

Altro giro, altra corsa. Giornata intensa a Casa Milan, con diverse trattative in corso d’opera. Tra queste, la cessione di Pepe Reina. Il portiere spagnolo è vicino all’accordo con l’Aston Villa, ma manca quello con il Milan per la risoluzione del contratto.

L’agente Manuel Garcìa Quilon è tornato per la seconda volta nella stessa giornata a Casa Milan, probabilmente per ridiscutere la risoluzione. Non c’è accordo economico tra le parti. Con Reina che forza la mano, visto un contratto fino al giugno 2021 che aveva siglato le ultime settimane di proprietà cinese, con Mirabelli e Fassone. Un altro anno e mezzo di contratto a cifre importanti, circa 3 milioni di euro, che il portiere non vorrebbe perdere del tutto.

L’agente Quilon ha già incontrato nel post-pranzo il suo assistito in un hotel di Milano (era presente anche la moglie di Reina). Ora è tornato a Casa Milan e vedremo se all’uscita ci saranno novità importanti o meno. La sensazione è che si vada verso un accordo, con la definizione del trasferimento di Reina in Premier League.

Quilon-Milan, non solo Reina: i dettagli

All’incontro tra l’agente Quilon e Reina, c’era anche un altro assistito: José Maria Callejon, esterno del Napoli in passato molto vicino al Milan. Possibile che sia stato nuovamente proposto ai rossoneri? O che proprio il Milan lo abbia richiesto?

Intrighi di mercato che parlano spagnolo per il Milan. In tutto questo va detto che Quilon è anche agente di Samuel Castillejo tra gli altri. L’esterno ex Villarreal dovrebbe giocare titolare sabato in Cagliari-Milan, con Suso out.

Proprio Castillejo è poco considerato in questo Milan, dunque ci sono forti dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Pioli (e non solo) lo ha considerato poco in questi mesi. Possibile che in via Aldo Rossi abbiano anche discusso di questo.