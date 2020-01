Kessie in uscita dal Milan: c’è la Fiorentina

Calciomercato Milan | anche la Fiorentina è interessata a Kessie oltre ai club inglesi

Il Milan sta lavorando molto sul mercato, in particolare sulle cessioni. Pepe Reina è ad un passo dall’Aston Villa, Fabio Borini è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Entrambe le uscite però portano guadagno soltanto nel risparmio dell’ingaggio.

I rossoneri vogliono far cassa e Krzysztof Piatek è una ipotesi. Anche lui è nel mirino dell’Aston Villa ma non solo; ci sono almeno altre due società, inglesi e tedesche. Occhio però anche alla situazione legata a Franck Kessie, un altro giocatore in uscita e che, di recente, non è più un titolare inamovibile.

Il suo cartellino è valutato intorno ai 30 milioni. Anche in questo caso c’è l’interesse di alcuni club della Premier League; emissari erano presenti a San Siro lunedì pomeriggio per la sfida contro la Sampdoria, per lui, per Hakan Calhanoglu e, a quanto pare, anche per Reina, prossimo al trasferimento all’Aston Villa.

Stando a quanto scrive La Nazione stamattina, sul centrocampista ci sarebbe anche la Fiorentina. Già se ne era parlato nelle scorse settimane, adesso l’indiscrezione è venuta di nuovo fuori. Come scrive il giornale, per la cessione il Milan chiede almeno 20 milioni. I rossoneri si aspettano l’offerta economica giusta per lasciarlo andar via.

