Casa Milan, presente l’agente di Reina: si chiude con l’Aston Villa?

Manuel Garcia Quilon, agente di Pepe Reina, è a Casa Milan per discutere degli ultimi dettagli riguardanti il trasferimento del portiere spagnolo all’Aston Villa.

Ieri il procuratore era a Birmingham, dove ha raggiunto l’accordo completo con i Villans: contratto di 6 mesi con prolungamento annuale che scatta automaticamente in caso di raggiungimento della salvezza da parte della squadra.

Adesso Quilon sta parlando del Milan per discutere degli ultimi dettagli e chiudere l’operazione. Dando via Reina, il club rossonero risparmierebbe circa 8,3 milioni di euro lordi del suo ingaggio fino a giugno 2021. Una discreta somma, considerando che l’estremo difensore iberico è la riserva di Gianluigi Donnarumma e in questa stagione ha collezionato solamente una presenza.

L’Aston Villa è interessato anche a Krzysztof Piatek, attaccante che può lasciare il Milan per non meno di 30 milioni di euro. L’ex Genoa è nel mirino dei Villans, che hanno già avuto contatti diretti con il club rossonero e stanno studiando la possibilità di assicurarsi il giocatore. In Premier League più società ci stanno pensando, ad esempio Tottenham e West Ham.

Gazzetta – Milan, una squadra di Serie A ha chiesto Suso