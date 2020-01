Gazzetta – Milan, una squadra di Serie A ha chiesto Suso

Jesus Suso non è considerato incedibile dal Milan, che finora non ha ricevuto offerte importanti. Una è arrivata dalla Serie A, però non granché allettante.

Jesus Suso al centro di molte critiche per il suo deludente rendimento stagionale. Il gol decisivo nella vittoria contro la SPAL sembrava poter essere la svolta, invece si è rivelato solamente una prodezza del momento.

Il numero 8 del Milan non ha avuto la continuità che ci si attendeva. In passato ha fatto vedere di avere le qualità per servire assist e fare dei gol, pur mostrando comunque alti e bassi nelle prestazioni, ma in questa stagione sta veramente toccando il fondo. Spiace vederlo così poco preciso in quelle che sarebbero le sue giocate ideali.

Normale pensare che il club rossonero possa cedere Suso, se arrivasse una buona offerta. Però oggi chi investirebbe sull’esterno offensivo spagnolo? Il suo valore di mercato è calato, pensare di chiedere 30-35 milioni di euro come in estate è utopia. Più ipotizzabili delle proposte sui 20-25 milioni, ma finora non sono arrivate.

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che una squadra della Serie A ha chiesto Suso, si tratta della Sampdoria. Al Milan è stato offerto un prestito, soluzione che per adesso non viene presa in considerazione. Inoltre bisogna ricordare che l’ingaggio dell’ex Liverpool è di quasi 3 milioni, compresi i bonus. In caso di cessione a titolo temporaneo, il club rossonero dovrebbe partecipare al pagamento dello stipendio eventualmente.

Sono preferibili opzioni a titolo definitivo, che comunque al momento non si sono presentate. Vedremo se nelle prossime settimane arriverà una proposta interessante che possa spingere Suso e il Milan a separarsi. Intanto la società sta già valutando alcuni nomi per sostituirlo: Matteo Politano dell’Inter e Cengiz Under della Roma. Più facile arrivare all’ex Sassuolo che al turco, che ha una valutazione eccessivamente alta.

