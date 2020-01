Milan, caccia all’esterno: non solo Politano, piace anche Under

Matteo Politano dell’Inter e Cengiz Under della Roma sono esterni offensivi che piacciono al Milan, ma le trattative non sono semplici per i due giocatori.

L’attuale 4-3-3 di Stefano Pioli non sta funzionando, visto che gli esterni offensivi del Milan non incidono sufficientemente. I numeri di assist e gol sono veramente scarsi. Non è un caso che le prime punte fatichino, avendo pochi rifornimenti.

Non è escluso che l’allenatore rossonero possa pensare di cambiare modulo, magari mettendo Zlatan Ibrahimovic con un altro attaccante affianco e un trequartista dietro. Ma nelle ultime ore sta emergendo anche l’interesse della dirigenza per alcune ali offensive destre, che dunque occupano la posizione del deludente Jesus Suso.

Calciomercato Milan, occhi su Politano e Under

La Gazzetta dello Sport oggi conferma che il Milan è interessato a Matteo Politano, giocatore in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro è disponibile a trattare, ma solamente per una cessione a titolo definitivo per non meno di 20 milioni di euro. L’agente Davide Lippi ieri pomeriggio ha avuto un colloquio con la dirigenza rossonera in sede.

L’ex Sassuolo non rientra nei piani di Antonio Conte, pertanto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lo vogliono piazzare altrove. Finora sono arrivate proposte basate sulla formula del prestito, però l’Inter preferisce monetizzare. Politano è costato circa 25 milioni, di conseguenza la società nerazzurra intende fare cassa per poi reinvestire nel mercato in entrata.

Il quotidiano sportivo nazionale rivela che il Milan ha pensato anche a Cengiz Under, ma da Roma fanno sapere che la valutazione del suo cartellino è di circa 50 milioni. Tale cifra è assolutamente esagerata e il club rossonero non può permettersi un investimento del genere in questo momento. Il giovane turco è un altro che giocherebbe a destra nella posizione di Suso. Rispetto allo spagnolo, è maggiormente veloce e abile nel dribbling. Un talento superiore, anche se ancora discontinuo ma con margini di crescita interessanti.

