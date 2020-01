Milan, Reina all’Aston Villa in prestito: il motivo

Calciomercato Milan: via anche Pepe Reina. L’esperto portiere spagnolo andrà all’Aston Villa in prestito per sei mesi. I dettagli dell’accordo.

Il Milan cede anche Pepe Reina. Il portiere andrà in prestito all’Aston Villa fino al termine di questa stagione. Poi farà ritorno in rossonero. Accordo per un prestito secco di sei mesi. Lo spagnolo torna in Premier League, dopo l’esperienza di tanti anni fa al Liverpool.

Operazione tra Milan e Aston Villa definita in queste ore. Reina cercava garanzie dal club inglese, in quanto vuole giocare titolare. L’idea di chiudere la carriera da secondo – di Donnarumma in questo caso – non era intenzione del portiere. Questo il principale motivo del trasferimento in Inghilterra. Vedremo poi cosa succederà dalla prossima estate. Ricordiamo che Reina ha un contratto con il Milan fino al giugno 2021.

Il giornalista John Percy del tabloid inglese The Telegraph, su Twitter, ha annunciato qualche dettaglio supplementare riguardo alla trattativa che ha portato Reina all’Aston Villa: “Reina all’Aston Villa per la sua personalità, esperienza e mentalità vincente. Il club lo vede come un acquisto importante, ma ha ancora un anno di contratto con il Milan, in estate tornerà a Milano”.

Reina è al Milan dall’estate 2018, arrivato a parametro zero dal Napoli. Percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione. Sin qui ha collezionato 13 presenze in rossonero, subito 16 gol e chiuso soltanto in 3 partite con la porta inviolata. Anche una ammonizione e una espulsione all’attivo.

