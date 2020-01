Serie A femminile, Milan-Empoli 1-2: secondo tempo fatale

Ritorna in campo la Serie A femminile. Oggi Milan-Empoli apre il 2020 delle rossonere di Maurizio Ganz. Fatale il secondo tempo: risultato finale 1-2 per l’Empoli.

Prima partita del 2020 per il Milan femminile, in campo al Brianteo di Monza contro l’Empoli. Nel primo tempo le rossonere sbattono contro il muro delle azzurre, ma rischia anche qualcosa dietro. Al 23′ l’occasione più clamorosa per il Milan sui piedi della Vitale, dopo tiro-cross al volo della Giacinti: gran parata del poeriere avversario. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Parte male la ripresa delle milaniste, che subiscono gol al 53′ da Prugna. Impressionante la Bergamaschi nel secondo tempo, che vola sulla fascia sinistra. Al Milan però non basta, subisce anche il 2-0 dalla Di Guglielmo. Nel finale la Tucceri, all’87’, riaccende le speranze con un gol su assist di Nora Heroum. Ma non basta. Acuto finale, le rossonere chiedono il rigore, ma non c’è nulla. Comincia male il 2020 per le rossonere di

Mercoledì 29 gennaio si recupera il match della 9.a giornata contro la Pink Bari rinviato lo scorso dicembre. Con una partita in meno, Milan femminile al quarto posto con 20 punti dopo 10 partite. Il prossimo 20 gennaio si gioca la prima del girone di ritorno, contro la Roma in casa.

Serie A femminile, la classifica aggiornata