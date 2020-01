CorSport – Gattuso-Ancelotti, è gelo: Carlo infastidito da Rino

“Strappo” fra Gattuso e Ancelotti secondo il Corriere dello Sport. Carletto non avrebbe preso bene alcune dichiarazioni di Rino

Napoli “divide” Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti? Secondo il Corriere dello Sport di oggi, fra i due ci sarebbero delle frizioni. Il motivo è legato ad alcune dichiarazioni dell’attuale tecnico azzurro che non sarebbero piaciute all’ex Milan.

Rino infatti, in queste prime settimane da allenatore del Napoli, spesso nelle interviste ha fatto riferimento alla precedente gestione. “Si è toccato il fondo” o anche “ora corriamo in maniera diversa” sono uscite che pare non siano piaciute al tecnico dell’Everton. Difficile capire se effettivamente Ancelotti non abbia preso bene queste dichiarazioni. Fra i due c’è un grandissimo rapporto ma, soprattutto, si conoscono benissimo.

Questo non dovrebbe mettere in discussione la stima e l’affetto reciproco. Un’eventuale stizza da parte di Carletto potrebbe starci, ma non al punto da rompere con un suo figlioccio come Gattuso. Che in queste prime settimane ha fatto un ottimo lavoro al Napoli, ma non ha raccolto quanto seminato.

Soltanto una vittoria contro il Sassuolo, poi tre sconfitte: Parma, Inter e Lazio. Buone prestazioni ma tantissima sfortuna, in particolare nelle ultime due partite contro nerazzurri e biancocelesti. Rino e il suo Napoli sono sulla strada giusta, ma serve un cambio di passo e di mentalità.

