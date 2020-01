Sky – Politano per Spinazzola: Inter e Roma chiudono lo scambio

Matteo Politano è ad un passo dalla Roma. I giallorossi stanno chiudendo con l’Inter lo scambio fra l’attaccante e Leonardo Spinazzola

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’originale su Sky Sport, ha parlato di Matteo Politano che pare ad un passo dalla Roma per sostituire Nicolò Zaniolo. Il giovane giallorosso resterà fuori fino a fine stagione, l’interista per caratteristiche lo sostituisce perfettamente.

Stando al noto giornalista, si concluderà un’operazione sulla base di uno scambio. Leonardo Spinazzola infatti dovrebbe passare ai nerazzurri e coprirebbe un buco che Antonio Conte ha sugli esterni. Ecco quanto riportato da Di Marzio in diretta:

“Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter. Uno scambio confezionato oggi, domani potrebbero concludere. Sistemerebbero così le loro esigenze. Politano all’Inter non gioca a potrebbe sostituire Zaniolo. Spinazzola è un esterno che serve molto a Conte in attesa di Young. Il valore a bilancio dei giocatori è lo stesso, uguale è anche l’agente dei due. Stanno lavorando sulle formule. Si va avanti bene su questo scambio“.

Sfuma Politano per il Milan

Lo scambio è stato impostato questa mattina e in serata ha già avuto un’accelerata. Stando alle informazioni del giornalista, domani si può chiudere. Niente da fare quindi per il Milan, che aveva visto in Politano un buon rinforzo per l’esterno destro. Che, a breve, potrebbe essere orfano di Jesus Suso: oggi ha incontrato la dirigenza e si è parlato del suo futuro in ottica di una cessione.

A questo punto nella corsa allo spagnolo va esclusa la Roma. Che risolve il problema dell’assenza di Zaniolo con Politano. Vedremo se il Milan punterà un altro giocatore con quelle caratteristiche o se cambierà strategia. I rossoneri però per un colpo in attacco devono fare cassa: Krzysztof Piatek non ha ancora ricevuto offerte concrete, le situazioni di Franck Kessie e Lucas Paquetà sono ancora piatte.