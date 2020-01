Dall’Inghilterra: il Milan prepara l’offerta per Aurier

In Inghilterra parlano di interesse del Milan per Serge Aurier del Tottenham. La richiesta però è altissima

Un Milan attivissimo in questa finestra di calciomercato di gennaio. Finora già tre acquisti ufficializzati: Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Begovic. Gli ultimi due vanno ad occupare le caselle lasciate libere da Mattia Caldara e Pepe Reina, passati rispettivamente ad Atalanta e Aston Villa.

Maldini e Boban continuano a lavorare per rinforzare la rosa. In Germania e Inghilterra hanno parlato di un interesse per Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco; per la difesa, però, si valuta anche un rinforzo sulle corsie esterne. Stando a quanto riporta football.london, il Milan starebbe preparando un’offerta per Serge Aurier, terzino destro del Tottenham.

Milan, per Aurier richieste alte

Si parlò di lui anche nel corso dell’estate ma l’indiscrezione non trovò conferme. Adesso, come scrivono i colleghi in Inghilterra, pare esserci un ritorno di fiamma. Servono almeno 30 milioni di euro per strapparlo agli Spurs. Il contratto è ancora lungo (scadenza giugno 2022) e José Mourinho non ha intenzione di regalarlo. Quest’anno non ha giocato poco: 17 presenze in Premier League, 21 con tutte le altre competizioni.

Ha trovato più spazio anche per la cessione di Kieran Trippier all’Atletico Madrid la scorsa estate. In ogni caso continua ad ascoltare le offerte che gli arrivano e ora pare esserci il Milan. La richiesta di 30 milioni però è troppo alta, soprattutto per un terzino. Chissà che non possa esserci qualche sorta di sconto con il coinvolgimento di Krzysztof Piatek. Che, come ormai noto, piace al Tottenham.

The Sun parlava addirittura di trattativa chiusa per il polacco a Londra. Indiscrezione non confermata; anzi, nelle ultime ore non se ne è più parlato. Adesso spunta il nome di Aurier. In tema terzini, il Milan dovrebbe perdere a breve Ricardo Rodriguez, in direzione Fenerbahce. Theo Hernandez è il titolare, Davide Calabria potrebbe eventualmente giocare a sinistra. Solo così si spiegherebbe l’interesse del Milan per il terzino francese del Tottenham, qualora fosse vero.