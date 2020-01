Per il Sun è fatta per Piatek al Tottenham, ecco le ultimissime di mercato in casa Milan

Stando a quanto scrive The Sun, il Tottenham avrebbe trovato l’accordo col Milan per Krzysztof Piatek. Poco fa Gianluca Di Marzio ha parlato di un sondaggio e di un primo approccio con l’offerta di due scambi. Invece in Inghilterra hanno altre informazioni.

Come scrive il tabloid, infatti, le due società avrebbero già trovato l’accordo per il polacco. Che dovrebbe sostituire Harry Kane, infortunato per tre mesi. Per il The Sun l’affare si dovrebbe chiudere a 28 milioni di sterline, circa 32 milioni di euro; subito 25 milioni, il resto in bonus. Il giocatore invece dovrebbe firmare un contratto di tre anni. Si parla addirittura di visite mediche da completare nel giro di 48 ore.

Piatek va al Tottenham

Piatek è chiuso da Zlatan Ibrahimovic e, dopo un primo momento di titubanza, ha deciso di accettare di andar via. Prima si è fatto avanti il Genoa, poi la Fiorentina e infine la Roma. Tutte destinazioni rifiutate. C’era un interesse del Crystal Palace, poi si son fatte avanti anche West Ham e Aston Villa. Questi ultimi sembravano avanti visti i rapporti col Milan per l’affare Pepe Reina. Forte inserimento nelle ultime ore del Tottenham, confermato da più fonti.

In Italia e in Inghilterra ne hanno parlato. Ora The Sun dà addirittura l’affare per fatto con tanto di visite mediche già fissate. Il polacco, nel giro di due giorni, dovrebbe sostenere i test e poi firmare. 32 milioni sono una buona cifra viste le condizioni del giocatore attuali. José Mourinho ha fortemente bisogno di un centravanti dopo l’infortunio di Kane, che ne avrà per tre mesi almeno.

Piatek è la soluzione più immediata. E infatti, come spiega il tabloid inglese, sembra già fatta. Si attendono conferme anche da fonti italiane. Al momento soltanto in Inghilterra si parla di affare fatto. Vedremo come si evolverà la situazione. Sarebbe la seconda cessione del Milan in poche ore dopo quella di Mattia Caldara. Con Pepe Reina prossimo all’addio, anche lui destinazione Premier League.