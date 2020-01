Luca Serafini annuncia: “Accordo Elliott-LVMH per l’acquisizione del Milan”

Serafini annuncia che ci sarebbe l’accordo fra Elliott e LVMH per l’acquisizione del Milan

Il noto giornalista Luca Serafini ha lanciato una vera e propria bomba in questi minuti su Twitter. Sul suo account infatti ha annunciato che il gruppo LVMH avrebbe trovato l’accordo con Elliott Management per l’acquisizione del Milan.

La ratifica dovrebbe arrivare con l’approvazione del progetto del nuovo stadio. Ecco di seguito il tweet del giornalista:

+++ Accordo Elliott-LVMH per l’acquisizione del @acmilan : ratifica con la approvazione del progetto del nuovo stadio +++ https://t.co/IMeuGF2EFE pic.twitter.com/ZHTAnKKAXG — Luca Serafini (@lucaserafini4) January 12, 2020

Una notizia davvero clamorosa quella lanciata stasera da Serafini, in linea con le tante indiscrezioni di quest’ultimo periodo. Voci e smentite, ma qualcosa sotto probabilmente c’è e se il giornalista si è esposto così tanto evidentemente non è una cosa campata in aria. Arnault è davvero interessato all’acquisto del Milan e adesso, secondo il collega, sarebbe molto vicino a realizzare questo suo sogno.

L’approvazione del progetto del nuovo stadio sarebbe l’ultimo tassello che manca per la conclusione dell’affare. Ovviamente non è possibile parlare adesso di cifre perché le indiscrezioni non sono ancora così dettagliate. Vedremo se ci saranno conferme da qui alle prossime ore su quanto rivelato dal tweet di Serafini.