Sportmediaset – Milan, proposto Lingard. Offerta del Lipsia per Suso

Mino Raiola offre Jesse Lingard del Manchester United al Milan per sostituire Jesus Suso, sul quale è piombato il Lipsia. Le ultime news di calciomercato.

Al Milan non sembra esserci più posto per Jesus Suso, che nei piani del club dovrebbe essere ceduto in questo gennaio. Il problema è che non c’è la fila per assicurarsi il giocatore.

La Roma ci aveva pensato, ma ha poi deciso di virare con decisione su Matteo Politano dell’Inter imbastendo uno scambio che coinvolge anche Leonardo Spinazzola. L’ex Sassuolo interessava anche ai rossoneri, che adesso per la fascia destra devono puntare su un altro nome.

Sportmediaset oggi rivela che sulle tracce di Suso c’è il Lipsia, non disposto ad andare oltre i 20 milioni di euro per comprare il cartellino. Una cifra bassa rispetto alla pretesa del Milan, che vorrebbe incassarne dai 25 in su. Non facile riuscire a ricavare una somma importante dalla cessione di un calciatore che ha deluso pesantemente finora.

Il suo nuovo agente Mino Raiola è al lavoro per trovargli una sistemazione. L’italo-olandese è anche il procuratore di Jesse Lingard, esterno del Manchester United che ha proposto proprio al Milan. Il 27enne inglese vuole cambiare aria e i Red Devils sono pronti ad assecondarlo, pure perché i rapporti con lo stesso Raiola si stanno un po’ deteriorando dopo che quest’ultimo ha attaccato il club dicendo che lì non porterebbe più nessun suo assistito. Sicuramente Lingard lascerà l’Old Trafford entro fine gennaio.

