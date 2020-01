Suso, l’entourage incontrerà il Milan nei prossimi giorni

L’entourage di Jesus Suso avrà un nuovo confronto con la dirigenza del Milan per discutere della cessione dell’esterno spagnolo. Difficile che rimanga.

Jesus Suso e il Milan condividono l’idea di separarsi in questa finestra invernale del calciomercato. Il giocatore preferisce cambiare aria, dato che è spesso al centro di critiche e l’ambiente si è fatto pesante per lui.

Il club non può che venderlo, considerando il rendimento pesantemente negativo. Inutile andare avanti insieme, dato che lo spagnolo ha avuto moltissime occasioni e ha dato pochissimi segnali di ripresa. Anzi, contro la Sampdoria è stato disastroso e non a caso contro il Cagliari è finito in panchina a favore di Samuel Castillejo.

Oggi Tuttomercatoweb.com rivela che tra domani e giovedì è previsto un confronto tra l’entourage di Suso e il Milan per fare il punto della situazione. L’opzione Roma sembra sfumata, visto che la società capitolina sta chiudendo con l’Inter lo scambio Spinazzola-Politano. Possono emergerne altre.

Il numero 8 rossonero è reduce da un anno fatto soprattutto di prestazioni negative, ma in un’altra squadra potrebbe tornare ad esprimersi sui livelli visti in precedenza. A Suso è sempre mancato il salto di qualità per affermarsi come grande giocatore, però delle doti tecniche interessanti le aveva mostrate e altrove potrebbe “risbocciare”. La sua avventura al Milan sembra ai titoli di coda, ma la cessione potrebbe non essere questione di poco tempo.

CorSport – Arsenal e West Ham su Kessie: il Milan attende offerte