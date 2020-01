CorSport – Arsenal e West Ham su Kessie: il Milan attende offerte

Arsenal e West Ham mettono nel mirino Franck Kessie, che può lasciare il Milan per circa 25 milioni di euro in questa finestra invernale del calciomercato.

Da capire ancora se Franck Kessie lascerà o meno il Milan. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al club rossonero, pronto a trattare la cessione del giocatore.

Secondo alcuni rumors di calciomercato circolati nei giorni scorsi, l’ivoriano era ritenuto una possibile pedina di scambio per arrivare a Matteo Politano dell’Inter. Sfumata tale opzione, oggi è emerso che comunque potrebbe andare in nerazzurro in cambio di Matias Vecino. Si attendono conferme su tale opzione, che riteniamo improbabile al momento.

Secondo il Corriere dello Sport, è soprattutto in Premier League che Kessie interessa. Più società hanno effettuato dei sondaggi. In particolare Arsenal e West Ham hanno messo nel mirino il centrocampista del Milan. In via Aldo Rossi si attendono proposte concrete per cominciare a discutere della vendita dell’ivoriano.

Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban valutano circa 25 milioni di euro l’ex mediano dell’Atalanta. Se un club dovesse farsi avanti mettendo sul tavolo tale cifra, la trattativa potrebbe decollare. Al momento non risultano offerte vere e dunque non rimane che attendere i prossimi giorni per capire se vi saranno sviluppi. Intanto Kessie è tornato titolare a Cagliari e la sua prestazione è stata sufficiente. Segnale di rilancio? Chissà…

