Milan-SPAL, possibile occasione dal 1′ per Rebic

Ante Rebic, entrato nel finale della gara di Cagliari, potrebbe giocare titolare in Milan-SPAL di Coppa Italia domani a San Siro.

Domani sera a San Siro il Milan riceve la SPAL per una partita valida per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2019/2020. Mister Stefano Pioli potrebbe fare alcuni cambiamenti di formazione rispetto al match di Cagliari.

Tra le novità è certo l’impiego di Antonio Donnarumma in porta al posto del fratello infortunato Gigio. In difesa, invece, dovrebbe giocare il neo arrivato Simon Kjaer: da capire se riposerà capitan Alessio Romagnoli oppure Mateo Musacchio.

Possibili ballottaggi: Andrea Conti-Davide Calabria per il ruolo di terzino destro e Franck Kessie-Rade Krunic in mediana. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere una chance per Ante Rebic, attaccante esterno che a Cagliari è stato inserito da Pioli come seconda punta nel 4-4-2. Il croato ha fatto da spalla a Zlatan Ibrahimovic, sostituendo Rafael Leao.

Non è escluso che in Milan-SPAL il tandem offensivo possa essere composto proprio da Rebic e Ibra. Il giocatore arrivato dall’Eintracht Francoforte può essere preso in considerazione pure per giocare sulle corsie laterali. Oggi alle 15 ci sarà l’allenamento di rifinitura e si capirà meglio quale potrà essere la probabile formazione rossonera in Coppa Italia.

