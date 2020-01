Kjaer subito titolare in Milan-SPAL di Coppa Italia

Il neo-arrivato Simon Kjaer dovrebbe essere schierato subito dall’inizio da Stefano Pioli nella partita di domani, Milan-SPAL di Coppa Italia.

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato gli arrivi di Asmir Begovic e di Simon Kjaer. Due innesti che vengono a sostituire Pepe Reina e Mattia Caldara.

Domani a San Siro, in occasione del match di Coppa Italia contro la SPAL, è molto probabile l’utilizzo del difensore centrale danese come titolare. Invece il portiere bosniaco si accomoderà in panchina, dato che dal primo minuto giocherà Antonio Donnarumma in sostituzione del fratello infortunato Gigio.

Kjaer ha disputato la prima metà della stagione con l’Atalanta, dove però non è riuscito a convincere Gian Piero Gasperini. Ha messo insieme solamente 6 presenze totali e per questo mercato di gennaio il suo desiderio era quello di lasciare Bergamo. Al Milan sa di non partire come prima scelta, però spera di risultare comunque utile alla causa.

La società di via Aldo Rossi lo ha prelevato dal Siviglia, proprietario del cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Serviranno circa 2,5 milioni di euro per l’eventuale acquisto a titolo definitivo del 30enne danese. Tutto dipenderà dal suo rendimento. Intanto domani in Milan-SPAL di Coppa Italia dovrebbe rimpiazzare uno tra Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro della difesa. Vedremo come se la caverà.

