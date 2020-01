Napoli, lo sfogo di Gattuso: “Voglio rispetto!” – VIDEO

Duro sfogo di Gennaro Gattuso nella conferenza stampa dopo Napoli-Perugia di Coppa Italia. L’attacco dell’allenatore contro i giornalisti: ecco le sue parole.

Gennaro Gattuso senza mezzi termini nel corso della conferenza stampa dopo Napoli-Perugia di Coppa Italia. Prima di commentare la vittoria della propria squadra, che accede ai quarti di finale del torneo, Gattuso ci tiene a precisare alcuni punti.

Duro attacco nei confronti dei giornalisti, che nel corso della settimana avevano scritto che le colpe di questo Napoli “caduto in basso” fossero di Carlo Ancelotti, suo predecessore in panchina. Dando per inteso che a dirlo fosse stato lo stesso Gattuso. Situazione che non è andata affatto giù a Rino, che minaccia i giornalisti: “La prossima volta posso rispondersi con sì, no, o forse”.

Nel suo sfogo, Gattuso chiede rispetto e chiarisce che le sue parole non erano contro il lavoro di Ancelotti: “Abbiamo cambiato metodologia, siamo una squadra pensante perché giochiamo di reparto, Ancelotti non lo faceva. Non fatemi fare il cafone perché non ho voglia, pensiamo al bene del Napoli”. Di seguito il video dai colleghi di Napolicalciotv.it:



