Pedullà: “Siviglia e Atletico Madrid su Suso, il Milan aspetta”

Suso incontrerà il suo agente Mino Raiola in settimana. Siviglia e Atletico Madrid sulle sue tracce

Jesus Suso è in uscita e potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul futuro dello spagnolo. Che sembra ormai lontano dai rossoneri anche a causa delle tante contestazioni di San Siro.

Come scrive il noto giornalista sul social network, in settimana ci sarà un incontro fra Suso e Mino Raiola, che è diventato suo agente da pochi mesi. Sulle sue tracce ci sarebbero due club spagnolo: il Siviglia, che è da sempre interessato al numero otto rossonero, e l’Atletico Madrid. Anche dei Colchoneros si è parlato in passato ma nulla di concreto. Adesso le strade potrebbero riaprirsi e Raiola può diventare una figura chiave.

Ricordiamo che il Milan è disposto a cederlo soltanto a titolo definitivo. I rossoneri hanno detto no ad una richiesta di prestito con diritto di riscatto della Roma. Che poi ha virato su Matteo Politano dell’Inter. Maldini e Boban devono far cassa e Suso è un’ottima pedina perché porterebbe nel club un’importante plusvalenza.

Il giocatore infatti arrivò al Milan a parametro zero, preso da Adriano Galliani dal Liverpool nel gennaio del 2015. In questi anni è stato importante per il Diavolo ma negli ultimi mesi le sue prestazioni sono diventate “insopportabili” per i tifosi. La cessione sembra la strada migliore per tutti ma serve l’offerta giusta.